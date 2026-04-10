غرف دبي تبحث تعزيز التجارة البينية والاستثمار مع إندونيسيا

بحثت غرف دبي مع سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة يودا نوغراها، فرص تطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يساهم في دعم نمو العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وإندونيسيا، و تنمية وتوسيع العمل المشترك للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض الاجتماع سبل توثيق التكامل بين منظومتي الأعمال في دبي وإندونيسيا، والارتقاء بالعلاقات بين شركات القطاع الخاص، وتعزيز استدامة الروابط الاقتصادية والتجارية، كما تم بحث تكثيف التنسيق المشترك بما يدعم التكيف مع المتغيرات العالمية ومواكبة تطوراتها.

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه، إن إندونيسيا تُعد شريكاً إستراتيجياً مهماً لدبي، ونلتزم بتطوير مستوى التعاون الاقتصادي من خلال البناء على المكتسبات القائمة واستكشاف فرص جديدة للشراكة، لا سيما في القطاعات سريعة النمو، بما يدعم تحقيق التنمية ويعزز روابط التجارة والاستثمار بين الطرفين، مؤكدا الحرص على دعم الشركات الإندونيسية للنمو والتوسع في المنطقة انطلاقاً من دبي، والاستفادة من آفاق النمو الواعدة التي تزخر بها الإمارة.

وكانت غرفة تجارة دبي سجلت خلال العام الماضي انضمام 64 شركة إندونيسية جديدة إلى عضويتها، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 198 شركة بنهاية العام الماضي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 23.8%.

ويعكس هذا النمو المتواصل ثقة مجتمع الأعمال الإندونيسي المتنامية في جاذبية سوق دبي الديناميكي وفرصه الواعدة.