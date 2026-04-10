الذهب يتجه لجني مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

انخفض سعر الذهب، اليوم، بفعل ارتفاع الدولار والشكوك حيال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على ​التوالي إذ يتوقع المستثمرون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام مما قدم ‌الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.