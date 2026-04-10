طيران الإمارات تعلن تشغيل جدول رحلات محدود

أعلنت طيران الإمارات أنها تشغل جدول رحلات محدود، وذلك بعد إعادة فتح المجال الجوي الإقليمي جزئياً، مؤكدة مواصلتها مراقبة الأوضاع، وتعديل جدول رحلاتها وفقاً لذلك.

وأكدت في إشعار منشور عبر موقعها الإلكتروني أن سلامة ركابها وطاقمها على رأس أولوياتها ولن تتنازل عنها.

ودعت المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم حتى بعد إتمام إجراءات التسجيل، والاطلاع على التحديثات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى ضرورة تحديث المسافرين لبياناتهم لتلقي الإشعارات، والتحقق من البريد الإلكتروني لمعرفة أي تغييرات أو إلغاءات في الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

ولفتت إلى أنه في حال تأثرت خطط السفر، سوف تبذل جهدها لإعادة الحجز على أقرب رحلة طيران متاحة من طيران الإمارات، وهو ما ينطبق على معظم التذاكر المتأثرة، بما في ذلك رحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى غير دبي.

وقالت إن المسافرين الذين لديهم حجوزات رحلات بين 28 فبراير و31 مايو أمامهم خياران، إما إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها أو إلى وجهة أخرى في المنطقة نفسها، وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو، وذلك من خلال التواصل مع الطريقة التي قاموا بالحجز من خلالها سواء من خلال الشركة مباشرة، أو عن طريق وكيل سفر.

وأضافت أن الخيار الثاني هو تقديم طلب استرداد لقيمة التذكرة، وذلك من خلال تعبئة نموذج الاسترداد في حال تم الحجز عن طريق طيران الإمارات مباشرة، أو التواصل مع وكيل السفر الذي تم الحجز من خلاله، داعية إلى اتمام عملية إعادة الحجز أولاً قبل طلب استرداد المبلغ، كونه سيتم إلغاء أي رحلات غير مستخدمة ضمن خط سير الرحلة نفسه تلقائياً واسترداد قيمتها.

وبينت أنها منحت المسافرين الذين يحجزون رحلاتهم ابتداء من 2 أبريل تغيير مجاني واحد لجميع الدرجات، لافتة إلى أن التغييرات يجب أن تتم خلال فترة صلاحية التذكرة، وقد تطبق رسوم فرق السعر.