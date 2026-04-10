«الحبتور» تؤكد ثقتها في دبي باستثمار يتجاوز 5 مليارات درهم

أعلنت مجموعة الحبتور، أمس، عن استثمار استراتيجي يتجاوز خمسة مليارات درهم في قطاع العقارات بدبي، في خطوة تعكس ثقتها الراسخة بقوة اقتصاد الإمارة ومرونته وجاذبيته العالمية كوجهة استثمارية رائدة.

وأكدت المجموعة أن هذا الاستثمار سيتم توجيهه لتطوير برج تجاري جديد يُشكّل علامة بارزة ضمن «الحبتور سيتي»، في قلب دبي على شارع الشيخ زايد، حيث سيتم تطوير المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، ليكون إضافة نوعية إلى أفق المدينة المتطور.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الإعلان يمثل أول مشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي تعتزم المجموعة الكشف عنها في دبي وأبوظبي، ضمن استراتيجيتها المستمرة للنمو والتوسع.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور: «قرارنا بالمضي قدماً في هذا الاستثمار يعكس ثقتنا العميقة بدولة الإمارات، وبإمارة دبي على وجه الخصوص».

وأضاف: «نحن محظوظون بأن نعيش ونستثمر في دولة تنعم بالأمن والاستقرار، وتتمتع باقتصاد قوي ومتين. هذه هي الأسس التي نبني عليها قراراتنا الاستثمارية، وتواصل دولة الإمارات توفير بيئة تُمكّن الأعمال من النمو، والاستثمارات من الازدهار، وتمنح الأفراد الثقة وراحة البال».

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل دبي تحقيق أداء اقتصادي قوي، مدعوماً برؤية قيادية حكيمة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تُعدّ من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم.

ويعكس هذا الاستثمار الجديد التزام مجموعة الحبتور المستمر بالإسهام في دعم النمو الاقتصادي لدبي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، لعبت مجموعة الحبتور دوراً محورياً في مسيرة تطور دبي، من خلال تنفيذ مشروعات رائدة في قطاعات متعددة، حيث يأتي هذا الاستثمار امتداداً لهذا الإرث.