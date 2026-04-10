4.72 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

واصلت سوق العقارات في دبي انطلاقتها القوية خلال تعاملات شهر أبريل، حيث بلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 4.72 مليارات درهم، مع مبيعات وصلت إلى 2.5 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري ونشاط حركة السوق في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات أكثر من 2.54 مليار درهم بعد تنفيذ 837 صفقة، توزّعت بواقع 704 مبايعات لوحدات سكنية، و70 مبايعة لمبانٍ، و63 مبايعة لأراضٍ.

وسجلت الرهون العقارية 148 معاملة بقيمة 2.09 مليار درهم، موزعة بواقع 81 معاملة لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و43 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 90.93 مليون درهم، بواقع 25 معاملة موزعة على 16 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ وسبع معاملات لأراضٍ.