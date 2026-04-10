48.4 ألف مستثمر في عقارات دبي خلال الربع الأول بنمو 8%

شهدت قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري في دبي توسّعاً ملحوظاً، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المستثمرين 48 ألفاً و448 مستثمراً بنمو نسبته 8%، من بينهم 29 ألفاً و312 مستثمراً جديداً بزيادة 14% من ناحية المستثمرين الجدد، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.

وارتفعت قيمة استثمارات المستثمرين الأجانب إلى 148.35 مليار درهم بنمو 26%، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات 57 ألفاً و744 استثماراً بزيادة 7%، لتصل قيمتها إلى 173 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 22%، منها 15 ألفاً و540 استثماراً للسيدات بقيمة 32 مليار درهم.

وتفصيلاً، يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي محققاً نتائج قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، في تأكيد واضح لمرونة السوق وقدرتها على تجاوز المتغيرات الإقليمية، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وما أسسته من نهج اقتصادي متوازن يرسّخ الاستقرار، ويُعزّز الثقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية طموحة تحددت معالمها في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري.

وتعكس البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استمرار النشاط القوي في السوق العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 718 ألفاً و160 معاملة، شكّلت منها التصرفات العقارية 60 ألفاً و303 تصرفات، بنمو نسبته 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات إلى 252 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 31%، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة في السوق.

كما واصلت الاستثمارات العقارية تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الاستثمارات 57 ألفاً و744 استثماراً بزيادة 7%، بينما ارتفعت قيمتها إلى 173 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 22%، منها 15 ألفاً و540 استثماراً للسيدات بقيمة 32 مليار درهم، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقارية في دبي.

وشهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المستثمرين 48 ألفاً و448 مستثمراً بنمو نسبته 8%، من بينهم 29 ألفاً و312 مستثمراً جديداً بزيادة 14% من ناحية المستثمرين الجدد، مقارنة بالربع الأول من 2025، وهو ما يجسّد استمرار السوق في استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ويؤكد جاذبية دبي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة وموثوق بها.

وفي السياق ذاته، واصلت الاستثمارات في العقارات الفاخرة أداءها القوي، حيث بلغت قيمتها 87.71 مليار درهم، بنمو نسبته 26%، ما يعكس الطلب المستمر على المشروعات العقارية عالية الجودة، ويُعزّز مكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية في هذه الفئة، كما ارتفعت قيمة استثمارات المستثمرين الأجانب إلى 148.35 مليار درهم بنمو 26%، بالتوازي مع نمو عدد استثماراتهم بنسبة 11% ليصل إلى 48 ألفاً و445 استثماراً، ما يؤكد رسوخ وتنامي الثقة الدولية بالسوق العقارية في دبي، وجاذبيتها كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار طويل الأمد.

وسجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في القيمة لتصل إلى 12.23 مليار درهم بزيادة 14%، وبعدد استثمارات وصل إلى 3228 استثماراً، ما يجسّد عمق العلاقات الاقتصادية الإقليمية واستمرار الحضور الاستثماري الفاعل في السوق، بينما سجّلت تدفّقات استثمارات العرب 12.11 مليار درهم توزّعت على 6071 استثماراً.

ويؤكد هذا الأداء أن القطاع العقاري في دبي يواصل ترسيخ نموذج قائم على الاستدامة والتوازن، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات رقمية متقدمة، ومنظومة تشريعية مرنة، وبيئة أعمال قادرة على التكيّف مع مختلف الظروف. كما يعكس استمرار النشاط في مختلف مكونات السوق أن الطلب قائم ومستمر، وأن السوق تتحرك وفق أسس اقتصادية واضحة، بعيداً عن التأثر المؤقت بالتقلبات المحيطة، ما يُعزّز استقرارها على المديين المتوسط والبعيد.

ومع استمرار تدفق الاستثمارات وتنامي قاعدة المستثمرين وتنوّع المشروعات العقارية، يواصل القطاع ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الإمارة، مدعوماً بثقة المستثمرين، واستقرار السياسات، ووضوح الرؤية المستقبلية، بينما يؤكد هذا الأداء القوي أن دبي تمضي بثبات في تعزيز موقعها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، مع استمرارها في تحويل التحديات إلى فرص، وتقديم نموذج اقتصادي متوازن يجمع بين المرونة والاستدامة.

• 87.71 مليار درهم الاستثمارات في العقارات الفاخرة، بزيادة 26%.

• 148.35 مليار درهم استثمارات الأجانب، بنمو 26%.