«دبي للسلع المتعددة» يُطلق مركز التجارة البحرية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مركز التجارة البحرية، وهو منصة جديدة صُممت لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للشحن والتجارة البحرية والتمويل.

ويستند مركز التجارة البحرية إلى قاعدة راسخة تضم أكثر من 150 شركة مرتبطة بالقطاع البحري، تعمل ضمن المنطقة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية ودعم التجارة.

وبدلاً من أن يعمل كجهة تنظيمية أو مشغل للموانئ، سيؤدي المركز دور منصة تجارية تجمع مختلف العناصر المرتبطة بنشاط الشحن، بما في ذلك التمويل البحري والتأمين والخدمات القانونية والتوثيق الرقمي، وإدارة المخاطر والمعلومات التجارية، وفقاً لبيان صادر أمس.

وصُمم المركز لضمان هيكلة وتمويل والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها قطاع الشحن العالمي داخل دبي.

ويشمل ذلك تعزيز الترابط بين ملاك السفن والمشغلين والممولين، وشركات التأمين والمستشارين القانونيين، ومزودي التكنولوجيا ضمن بيئة متكاملة واحدة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لم يعد الشحن اليوم يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يرتبط أيضاً بكيفية تمويل هذا النشاط وهيكلته وإدارته».

وأضاف: «من خلال مركز التجارة البحرية، نعمل على بناء المنظومة المتكاملة التي تعكس هذه الحقيقة، فنحن نجمع الشركات ورؤوس الأموال والخدمات المرتبطة بالتجارة البحرية، ونهيئ الظروف التي تتيح استقطاب حصة أكبر من هذه القيمة إلى داخل دبي».

وأوضح أنه «بالتعاون مع مركز (فين إكس) ومركز الثروات التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة، سيربط مركز التجارة البحرية، التجارة البحرية بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتمويل وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم هيكلة الثروات المرتبطة بأصول الشحن والتجارة والحفاظ عليها، حيث يُمثّل ذلك امتداداً طبيعياً لنموذج عملنا».