ارتفاع أصول «مبادلة» إلى 1.4 تريليون درهم في 2025 بنمو 17%

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار النتائج المالية للمجموعة لعام 2025، حيث حققت الشركة أداء قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم.

وحققت الشركة معدل عائد تراكمياً بلغ 10.7% على مدى خمس سنوات، في حين بلغ معدل العائد التراكمي 10.3% لـ10 سنوات، كما حققت الشركة زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار درهم، بينما حققت الإيرادات نمواً بنسبة 27%، لتصل إلى 138 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك، إنه «انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة (مبادلة)، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تمضي (مبادلة) في ترسيخ مكانتها مستثمراً سيادياً عالمياً، مواصِلة تحقيق إنجازات نوعية، وتسريع وتيرة نموها الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما يُعزّز دورها وإسهامها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات»، وأضاف أن «الأداء القوي لـ(مبادلة) في عام 2025 يُجسد فاعلية استراتيجيتها طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسة المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وعلى مستوى العالم، ويعكس هذا - إلى جانب الأداء المتماسك لمحفظتها الاستثمارية على مدى السنوات الخمس والـ10 الماضية - متانة نهجها الاستثماري ومرونته، ويضع مبادلة في موقع قوي يُمكّنها من التعامل بثقة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي». إلى ذلك، أسهمت «مبادلة» بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، بينما دعمت نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51% منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.