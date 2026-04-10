«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 347 شكوى لحماية المستهلك

أكّدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة جهودها في تعزيز منظومة حماية المستهلك، حيث عالجت إدارة الرقابة والحماية التجارية، متمثلةً بقسم الحماية التجارية 347 شكوى، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ بيئة تجارية عادلة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف.

وبحسب الدائرة، توزعت الشكاوى الواردة على عدد من القطاعات الخدمية، من أبرزها ورش تصليح السيارات، وقطاع الديكور الداخلي، وورش الألمنيوم والحدادة، إلى جانب قطاعات أخرى، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحلها، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأكّدت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقة المستهلكين، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، من خلال تكثيف الرقابة، والتفاعل المباشر مع شكاوى المتعاملين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشدد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، فيصل عبدالله عليون، على أهمية وعي المستهلك بدوره في حفظ حقوقه، داعياً إلى ضرورة الحرص على استلام فواتير شراء رسمية، تتضمن تفاصيل الاتفاق كافة، إلى جانب التأكد من وجود عقود واضحة ومكتوبة مع الموردين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات التجارية.