«دبي لصناعات الطيران» تُطلق برنامجاً عالمياً لتأجير الطائرات

أبرمت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، و«بلاكستون للائتمان والتأمين»، أمس، اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج استثماري عالمي جديد طويل الأجل يحمل اسم «إكواتور»٫ للاستثمار في الطائرات المؤجرة لشركات الطيران التجارية، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 1.6 مليار دولار سنوياً.

وسيعمل «إكواتور» على بناء محفظة متنوعة من الطائرات التجارية المؤجرة لشركات طيران رائدة حول العالم، على أن تتولى «دبي لصناعات الطيران» توفير الأصول من جهات خارجية، بينما تتولى منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لها، إدارة الأصول المملوكة لـ«إكواتور». وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «رأسمال (بلاكستون) المرن وواسع النطاق يشكل أساساً متيناً لدعم خططنا لتوسيع أعمال إدارة أساطيل الطائرات لمصلحة جهات خارجية، وحجم أسطولنا وانتشار شبكة عملائنا وشركائنا عالمياً، إلى جانب فريقنا المتخصص في دعم العملاء، يضع دبي لصناعات الطيران في موقع متميز لدعم نجاح (إكواتور) على المدى البعيد». من جهته، أعرب المدير الإداري الأول رئيس الخدمات المالية لتمويل الأصول في شركة «بلاكستون للائتمان والتأمين»، أنيك ماميك، عن سعادته بتعزيز حضورهم في قطاع الطيران، من خلال الشراكة مع «دبي لصناعات الطيران»، وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس التزام «بلاكستون» بتوظيف رأس المال المرن في استثمارات نوعية مدعومة بأصول حقيقية، بما يُسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد. ومن المتوقع أن توفّر «بلاكستون للائتمان والتأمين» حزمة متكاملة من حلول رأس المال لدعم هذا البرنامج، بما يضمن تقديم تمويل مرن وموثوق به وقادر على مواكبة مختلف دورات السوق والفرص الاستثمارية.