1.095 تريليون درهم أصول «المركزي» الأجنبية

تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.095 تريليون درهم، في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ1.084 تريليون درهم بنهاية يناير السابق.

وتوزعت أصول «المركزي» الأجنبية، في نهاية فبراير، بواقع 270.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و762.6 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم في الأصول الأخرى، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026، الصادر عن المصرف المركزي. وارتفع إجمالي الائتمان 1.2% من 2.598 تريليون درهم، في نهاية يناير، ليتجاوز 2.63 تريليون درهم بنهاية فبراير، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم.