4.72 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي الخميس

واصلت سوق العقارات في دبي، انطلاقتها القوية خلال تعاملات شهر أبريل، حيث بلغت التصرفات العقارية، اليوم الخميس، أكثر من 4.72 مليارات درهم، مع مبيعات وصلت إلى 2.5 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري ونشاط حركة السوق في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات أكثر من 2.54 مليار درهم بعد تنفيذ 837 صفقة، توزّعت بواقع 704 مبايعة لوحدات سكنية، و70 مبايعة لمبانٍ، و63 مبايعة لأراضٍ. وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 891.13 مليون درهم عبر تنفيذ 202 صفقة، موزعة بواقع 119 لوحدات سكنية، و2017 مبايعة لمبانٍ، و63 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.65 مليار درهم، من خلال 635 صفقة مقسمة على 585 مبايعة لوحدات سكنية، و50 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون العقارية 148 معاملة بقيمة 2.09 مليار درهم، موزعة بواقع 81 معاملة لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و43 معاملة لأراضٍ.

وشهدت السوق العقارية، تنفيذ صفقات قياسية لمعاملات الرهن العقاري بقيمة 1.5 مليار درهم، تمثلت في رهن قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري الأولى بقيمة 900 مليون درهم، وأخري بقيمة 600 مليون درهم.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 90.93 مليون درهم، بواقع 25 معاملة موزعة على 16 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ وسبعة معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 53.67% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة فيما اقتنصت الرهون 44.39%، والهبات نحو 1.93%.

يُذكر أن سوق دبي العقارية أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025