"دبي لصناعات الطيران" و"بلاكستون" تعلنان عن برنامج استثماري عالمي لتأجير الطائرات

أعلنت شركتا "دبي لصناعات الطيران المحدودة" و"بلاكستون للائتمان والتأمين" اليوم عن اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج استثماري عالمي جديد طويل الأجل يحمل اسم "إكوَاتور" للاستثمار في الطائرات المؤجرة إلى شركات الطيران التجارية، باستثمارات مستهدفة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي سنويًا (نحو 5.87 مليارات درهم).

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن "دبي لصناعات الطيران"، سيعمل "إكوَاتور" على بناء محفظة متنوعة من الطائرات التجارية المؤجرة لشركات طيران رائدة حول العالم، وسوف تتولى "دبي لصناعات الطيران" توفير الأصول من جهات خارجية، بينما ستتولى منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لها إدارة الأصول المملوكة لـ "إكوَاتور".