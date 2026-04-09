سوق عقارات دبي في مارس 2026: قرية جميرا الدائرية الأكثر جذباً في محركات البحث

كشفت بيانات منصة بيوت عن ملامح مختلفة في سوق عقارات دبي خلال مارس 2026، حيث واصلت قرية جميرا الدائرية تصدرها قائمة المناطق الأكثر جذبًا في محركات البحث.

ورغم التوقعات بتباطؤ قرارات الشراء في فترات عدم اليقين، أظهرت البيانات استمرار تفاعل الباحثين مع السوق بوتيرة مدروسة، مع تركيز واضح على الخيارات التي تتماشى مع احتياجاتهم طويلة الأمد.

كما بيّن تحليل الفترة من 1 إلى 31 مارس، مقارنةً بشهر يناير، استمرار نشاط البحث عن العقارات المعروضة للبيع، رغم تراجع طفيف في إجمالي حجم البحث، مع استقرار في تركيبة الطلب.

ويعكس هذا النمط توجهًا يظهر عادةً خلال فترات عدم اليقين، حيث يصبح بعض المشترين أكثر انتباهًا للفرص التي ربما لم يتمكنوا من الاستفادة منها سابقًا. كما يبرز في هذا السياق اهتمام بتوقيت الشراء، خاصة لدى شريحة من المستثمرين الذين لم تتوفر لديهم السيولة خلال فترات سابقة، بما في ذلك مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن هذا التوجه لا ينطبق على جميع المشترين، فإنه قد يُترجم إلى بحث أكثر نشاطًا عن القيمة عندما تصبح الظروف أقل قابلية للتنبؤ.

وخلال شهر مارس، واصلت الشقق المعروضة للبيع تصدرها لنشاط البحث على بيوت، حيث استحوذت على نحو ثلثي المشاهدات لإعلانات العقارات المعروضة للبيع، الأمر الذي يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للطلب. ويشير هذا التفضيل المستمر إلى اهتمام المشترين بالخيارات العملية والمتوافقة مع الميزانية وطويلة الأجل، لا سيما لدى المشترين الذين يوازنون بين اعتبارات الميزانية وقابلية الاستخدام على المدى الطويل.

وواصلت قرية جميرا الدائرية تصدرها قائمة المناطق الأكثر جذبًا للباحثين، تلتها دبي مارينا والخليج التجاري وداون تاون دبي ودبي كريك هاربور. وفي الوقت ذاته، سجلت المناطق الفاخرة مثل نخلة جميرا وداون تاون دبي ارتفاعًا طفيفًا في حصة الطلب، ما يشير إلى اهتمام بعض المشترين بالاستثمار في المواقع المتميزة والرائدة.

كما تعكس تفضيلات العقارات وضوحًا في توجهات المشترين، حيث شكّلت الشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم نحو 74% من إجمالي الطلب على الشقق، مقارنةً بـ 15% فقط لشقق الاستوديو، ما يشير إلى ميل المشترين نحو المساحات العملية والمريحة للسكن.

أما في قطاع الفلل، فقد ظل الطلب مركزًا ضمن مجموعة محددة من المجتمعات، حيث تصدرت داماك هيلز 2 قائمة الاهتمام، تلتها دبي هيلز استيت والفرجان. وتمثل الفلل ذات الثلاث أو الأربع غرف 76% من إجمالي البحث، مع زيادة طفيفة في الطلب على الفلل ذات الخمس غرف، ما يدل على استمرار اهتمام المشترين بالمنازل الأكبر الملائمة للعائلات.

وأوضحت فيبا أحمد، نائب رئيس مبيعات العقارات في بيوت: إن فترات عدم الاستقرار تميل إلى تشجيع قرارات أكثر وعيًا ونهجًا مدروسًا، بدلًا من التوقف الكامل عن البحث. وأضافت أن ما يتم رصده حاليًا هو نمط بحث أكثر تركيزًا، يوجّه فيه المشترون والمستأجرون اهتمامهم نحو مناطق وأنواع وحدات سكنية وشرائح سعرية تتماشى مع خططهم طويلة الأمد.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق عقارات دبي لا تتباطأ، بل تعيد ضبط استراتيجياتها، مع استمرار المشترين في البحث والمقارنة والتفاعل، وبوضوح أكبر بشأن احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية.