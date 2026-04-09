مصرفا الإمارات والبحرين المركزيان يوقّعان اتفاقية مقايضة عملات            

وقّع مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت افتراضياً.

وأفاد بيان صحافي، صدر أمس، بأن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي (مليارا دينار بحريني)، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تُجسّد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، إن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتَي مملكة البحرين ودولة الإمارات، وتُمثّل محطة بارزة تصب في الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات، كما تسهم في تعزيز التعاون بين المصارف المركزية، ودعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.