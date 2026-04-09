تعاون بين «إينوك» و«سفن إكس» لتعزيز التجارة الإلكترونية

أعلنت مجموعتا «إينوك» و«سفن إكس»، العاملتان في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتجارة السريعة، فضلاً عن تمكين الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجزئة، وحلول مرتبطة بالتنقل.

وذكرت «إينوك» أن هذا التفاهم يوفر إطاراً منظماً بين المجموعتين لتقييم مدى التوافق ودعم الأولويات الاستراتيجية في العديد من المجالات، بما في ذلك استكشاف المشروعات المشتركة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، مثل محال التجزئة وقطع غيار السيارات، وتقييم فرص الاستفادة من عمليات وحلول المتاجر المظلمة القائمة، وتوسيع نطاقها لخدمة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.

كما ستقيّم المجموعتان دمج خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، التابعة لـ«سفن إكس»، بما في ذلك حلول الاستلام والتسليم، والخزائن الذكية، ضمن شبكة «إينوك» للتجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «يُعزّز هذا التعاون مع (سفن إكس) التزامنا بالابتكار والتحوّل الرقمي، فمن خلال الجمع بين حضور (إينوك) في قطاع التجزئة وخبرتها في مجال الطاقة، وقدرات (سفن إكس) اللوجستية والرقمية المتقدمة، نواصل تحسين تجارب التنقل لمتعاملينا، مع توفير عمليات أكثر كفاءة للشركات في جميع أنحاء الدولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس»، طارق أحمد الواحدي: «يندرج تعاوننا مع (إينوك) في إطار جهودنا المستمرة لتطوير الخدمات اللوجستية والتجزئة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب في الدولة، حيث حرصنا من خلال هذا التعاون، على وضع أسس نموذجية لتقييم فرص التكامل ضمن القطاعات الحيوية، ودعم تطوير نهج عملي لاختبار حالات الاستخدام والتحقق من جدواها عبر قنوات خدمة مترابطة، بما يُسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الموثوقية والكفاءة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات».

وسيعمل هذا التعاون على تحديد الفرص لمواءمة برنامج مكافآت الولاء (YES) من مجموعة «إينوك» مع منصات وخدمات «سفن إكس» لتعزيز تفاعل المتعاملين، كما سيقوم الطرفان بتقييم الحلول لتزويد الأسطول التشغيلي الذي تُديره الذراع اللوجستية لـ«سفن إكس» (EMX) بإمكانات التزوّد بالوقود المتنقلة والآمنة والآلية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وسيستفيدان من البنية التحتية والمواقع والأصول التابعة لـ«سفن إكس»، لتقديم خدمات تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء الدولة.