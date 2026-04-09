«تعاونية الاتحاد» توزّع 244.38 مليون درهم أرباحاً

أقرت الجمعية العمومية لـ«تعاونية الاتحاد» توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 14%، ما يعادل 14 فلساً للسهم، بقيمة 244.38 مليون درهم، إضافة ؜إلى توزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5%؜ بمقدار 36.81 مليون درهم عن عام 2025، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2025، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للتعاونية، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح، كما صادقت الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 6.14 ملايين درهم للمسؤولية المجتمعية.

وتضمن الاجتماع الاطلاع والرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين، التي كانت من الحضور وعن بعد، حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشروعات المنجزة وقيد الإنجاز والمشروعات المستقبلية وقيد التصميم.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن النتائج التي حققتها التعاونية عن عام 2025 تعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية، ونجاحها في تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع المباشر على المساهمين، مشيراً إلى أن اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% إلى جانب عائد 5% على مشتريات المساهمين، يجسد التزام التعاونية بنهجها التعاوني في تعزيز القيمة المشتركة، وقال إن التعاونية مستمرة في تطوير مشروعاتها التوسعية وتحسين تجربة التسوق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجمعيات التعاونية في الدولة، ويلبي تطلعات مساهميها ومتعامليها.