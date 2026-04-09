«الإمارات دبي الوطني» يقدم تمويلاً للمشترين في مشروعات «شوبا العقارية»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن عقد شراكة استراتيجية مع «شركة شوبا العقارية»، لتوفير حلول متكاملة للتمويل السكني للمشترين في المشروعات السكنية الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في أنحاء دبي.

ومن خلال هذا التعاون، سيقدم البنك حلولاً تمويلية مصممة خصيصاً للمتعاملين المستوفين للشروط الذين يشترون وحدات في مشروعات «شوبا»، ما يتيح وضوح عملية التمويل منذ البداية، وأسعاراً تنافسية، وتبسيط عملية الموافقة، وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يسهم بدفع عجلة النمو في قطاع العقارات بدبي، من خلال تعزيز منظومة ديناميكية وداعمة للراغبين في شراء المنازل. ويعد هذا التعاون مع (شوبا العقارية) دليلاً على التزامنا المستمر بدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية المتعارف عليها».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«شركة شوبا العقارية»، فرانسيس آلفرد: «يواصل قطاع العقارات في دبي استقطاب قاعدة متنوعة من المشترين العالميين، ونسعى من خلال شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى دمج حلول التمويل العقاري المهيكلة ضمن رحلة شراء المنازل، بما يُتيح للمتعاملين الاستفادة من الوضوح المالي المبكر وثقة أكبر عند شراء منازل قيد الإنشاء».