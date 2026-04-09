6.22 مليارات درهم تصرفات عقارات عجمان في الربع الأول

بلغت قيمة التصرفات العقارية في عجمان، خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.22 مليارات درهم، من خلال 3890 تصرفاً عقارياً، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليارات درهم عبر 3128 عملية تداول. وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، تعكس متانة السوق العقارية في الإمارة، وقدرتها على مواصلة النمو بثبات، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة، وتكامل المنظومة التشريعية والتنظيمية.