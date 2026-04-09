«غرفة عجمان» تطّلع على مستجدات سلاسل الإمداد الغذائية

نظمت «غرفة عجمان» لقاء لمجموعة الأعمال لقطاع الأغذية في الغرفة، للوقوف على مستجدات سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز التكامل والربط بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في تطوير كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مدير عام «غرفة عجمان»، سالم السويدي، ترأس اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، بحضور المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، محمد علي الجناحي، ومديرة إدارة علاقات ودعم الأعضاء، جميلة كاجور النعيمي، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مصانع وشركات أغذية ومراكز تسوق.

وأكد السويدي أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تبني حلول مبتكرة واستباقية، بهدف رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية، مشيداً بجهود الجهات الحكومية في متابعة الأسواق عبر منظومة رقابية تضمن وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها. كما ثمن جهود أعضاء الغرفة من المصانع والشركات العاملة في قطاع الأغذية، ودورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي عبر تطوير قدراتهم الإنتاجية وتبنّي الابتكار.

وناقش اللقاء خطة عمل المرحلة المقبلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية، من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة التخزين والنقل.

وتبادل الحضور المقترحات والأفكار التطويرية، لتعزيز دور مجموعة الأعمال لقطاع الأغذية في تحقيق مستهدفات ورؤية عجمان.