مصرف عجمان: 1.6 مليون درهم للمساهمات الخيرية

خصص مصرف عجمان مبلغ 1.6 مليون درهم مساهمات خيرية، وذلك من خلال الحساب الخيري للمصرف، دعماً لعدد من المؤسسات الإنسانية والتعليمية والمبادرات المجتمعية في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تُدار هذه المساهمات من خلال الحساب الخيري للمصرف، الذي يدعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والمجتمعية، بما يتماشى مع التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية مسؤولة قائمة على القيم وتعزيز أثره المجتمعي».

بدوره، قال رئيس الرقابة الشرعية في مصرف عجمان، الدكتور فضل رحيم، إن «العمل مع المؤسسات الخيرية والمجتمعية الراسخة يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه».