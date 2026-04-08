مهرجان "شتا حتا" يستقطب أكثر من مليوني زائر

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري أن مركز شرطة حتا يشكل نموذجاً متقدماً في العمل الشرطي، خاصة في ظل النمو السياحي للمنطقة، حيث استقطب مهرجان "شتا حتا" أكثر من مليوني زائر، ما يعكس الدور الحيوي للمركز في تقديم خدمات أمنية ومجتمعية متميزة.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء عيد محمد ثاني، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة العميد ماجد السويدي، ونائبه لشؤون مراكز ديرة، العميد سلطان العويص، ومدير مركز شرطة حتا العميد مبارك الكتبي، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الدكتور إبراهيم بن سباع ، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش العميد أحمد المهيري، ونائب مدير مركز شرطة حتا العقيد علي عبيد البدواوي، ورئيس قسم التفتيش المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

واطلع المري على سير العمل الأمني ومستوى الجاهزية ومؤشرات الأداء، والتي أظهرت أن نسبة الشعور بالأمان وثقة المجتمع بالخدمات الشرطية بلغت 100%، وسجلت التغطية الأمنية 100%، وبلغت السعادة الوظيفية 99.3%، فيما وصلت سرعة الاستجابة للحالات الطارئة إلى 1.21 دقيقة، ما يعكس كفاءة العمل الشرطي وجودة الإجراءات المتبعة.

كما سجل المركز 888 معاملة خلال 2025، منها 775 عبر القنوات الذكية، مقابل 113 معاملة حضورياً، ما يعكس نجاح التحول الرقمي.

وفي إطار الجهود الوقائية، أظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في بلاغات الاحتيال خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت من 73 بلاغاً في 2023 إلى 22 بلاغاً في 2024 وصولاً إلى 4 بلاغات في 2025، ما يعكس نجاح المبادرات التوعوية والتعاون المجتمعي في منطقة اختصاص حتا.

وفي الجهود الميدانية، ساهم فريق الشجعان في تأمين وتنظيم الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى الحملات المرورية والتوعوية، وتأمين 44 فعالية متنوعة و24 مباراة كرة قدم.

واطّلع المري كذلك على الدراسات المرورية التي نفذها مركز شرطة حتا لمعالجة التحديات في الطرق الحيوية، إلى جانب متابعة حركة الشاحنات، حيث تم رصد مرور أكثر من 50 شاحنة يومياً من وإلى حتا، وتطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية.

وأشاد الفريق المري في ختام الجولة بجهود منتسبي مركز شرطة حتا، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتطوير الأداء، وتعزيز المبادرات المجتمعية، لترسيخ مكانة حتا كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.

وتفقد المري نقطة شرطة دبي على منفذ حتا الحدودي واطلع على سير العمل فيها ورحلة المسافر.