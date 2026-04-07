الأداء القوي لقطاع الفلل يدعم نمو مبيعات عقارات دبي الثانوية

سجلت قيمة معاملات سوق العقارات الثانوية (إعادة البيع) في دبي، خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الجاري 2026، نمواً بنسبة 23.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 41.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وكشفت بيانات أعدتها شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» لـ«الإمارات اليوم»، عن ارتفاع متوسط قيمة المعاملات من 3.5 ملايين درهم إلى 4.8 ملايين درهم مع تسجيل 10 آلاف و674 معاملة خلال أول شهرين من العام الجاري.

وأظهرت البيانات نمواً في متوسط سعر البيع من 1481 درهماً إلى 1741 درهماً للقدم المربعة، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الصفقات الأعلى قيمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي، إن هذا التحول يعود بشكل رئيس إلى الأداء القوي لفئة الفلل خلال أول شهرين من عام 2026.

وكشف هادي لـ«الإمارات اليوم» عن ارتفاع حجم المعاملات إلى 1980 معاملة، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بـ1704 معاملات خلال الفترة نفسها من العام 2025، في حين قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات من 20.6 مليار درهم إلى 32.7 مليار درهم.

وبيّن أن أسعار الفلل سجلت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع متوسط سعر البيع من 1928 درهماً إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية الأكبر والأعلى قيمة ضمن السوق الثانوية.

في المقابل، أظهرت البيانات أن الشقق حافظت على قدر من الاستقرار النسبي، مع تسجيل ارتفاع طفيف في حجم المعاملات من 6931 معاملة في أول شهرين من عام 2025 إلى 7181 معاملة في الشهرين نفسهما من عام 2026، إلى جانب زيادة القيمة الإجمالية للمبيعات من 11.9 مليار درهم إلى 12.8 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط أسعار الشقق من 1532 درهماً إلى 1660 درهماً للقدم المربعة، ما يؤكد استمرار الطلب المستقر في هذا القطاع.

ووفقاً للبيانات، فإنه على الرغم من تراجع عدد المعاملات في قطاع منازل «تاون هاوس» من 3274 معاملة إلى 1513 معاملة، فإنه سجل ارتفاعاً في متوسط سعر البيع من 1157 درهماً إلى 1453 درهماً للقدم المربعة.

إلى ذلك، واصلت سوق العقارات في دبي زخمها اليومي، أمس، مع تسجيل صفقات قياسية لعقارات فاخرة، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.18 مليارات درهم عبر تنفيذ 945 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 2.53 مليار درهم بعد تنفيذ 726 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 621 مبايعة لوحدات سكنية، و58 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 945.74 مليون درهم عبر تنفيذ 181 صفقة، موزعة بواقع 118 مبايعة لوحدات سكنية، و16 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.59 مليار درهم، من خلال 545 صفقة مقسمة على 503 مبايعات لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 186 معاملة بقيمة 413.89 مليون درهم، موزعة بواقع 106 معاملات لوحدات سكنية، و26 معاملة لمبانٍ، و54 معاملة لأراضٍ. بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 231.67 مليون درهم، بواقع 33 معاملة موزعة على 19 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، و10 معاملات لأراضٍ.

وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، تنفيذ صفقات بيع شقق سكنية فاخرة، أبرزها بيع شقة سكنية على الخريطة بمشروع «أورلا إنفينتي» من شركة «أمنيات» في منطقة نخلة جميرا، على مساحة 8391.72 قدماً مربعة، وبسعر 7797.8 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية جاوزت 65.43 مليون درهم.

كما تمت إعادة بيع شقة سكنية في فندق ومساكن «بكارت دبي» في منطقة برج خليفة بقيمة 57.45 مليون درهم على مساحة 10058.85 قدماً مربعة، وبسعر 5711.28 درهماً للقدم.

