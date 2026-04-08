«الإمارات دبي الوطني» يتيح إعفاءات مؤقتة من الرسوم للشركات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، إطلاق «باقة دعم الأعمال» التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر البنك، في بيان، أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح البنك أن «باقة دعم الأعمال» تتضمن إعفاءً من رسوم تأجيل القرض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، إلى جانب الإعفاء من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية.

وأضاف أن الباقة تتضمن أيضاً الإعفاء من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإعفاء من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.

كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ«إدارة النقد» من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، حمد محمد زايد: «إطلاق (باقة دعم الأعمال)، يأتي تأكيداً على التزام البنك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها».

وأضاف: «نواصل التزامنا دعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة متعاملينا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة».

وتابع زايد: «من خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها اقتصاداً عالمياً تنافسياً، كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا».

ويأتي إطلاق «باقة دعم الأعمال» في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال، وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة.

قائمة الإعفاءات

■ إعفاء من رسوم تأجيل القرض.

■ إعفاء من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال.

■ إعفاء من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع في التدفقات النقدية.

■ إعفاء من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

■ إعفاء من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال.

■ خصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.