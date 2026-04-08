«دبي التجاري العالمي»: 2.97 مليون مشارك في فعاليات 2025

أعلن مركز دبي التجاري العالمي نتائجه لعام 2025، التي حققت نمواً كبيراً في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يُعزّز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لفعاليات الأعمال والتجارة.

وكشف المركز عن استقبال 2.97 مليون مشارك خلال عام 2025 ضمن فعالياته التي أُقيمت عبر «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» و«مركز دبي للمعارض»، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 12%، ومرجعاً هذا الأداء المتميّز إلى أجندة الفعاليات التي شملت 401 فعالية ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، بزيادة سنوية قدرها 6%.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «حقق مركز دبي التجاري العالمي نتائج قياسية خلال عام 2025، ما يعكس قوة ومرونة منظومة فعاليات الأعمال في دبي، وإسهاماتها المستمرة في أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، لافتاً إلى أن النمو القوي في نسبة المشاركات، والإقبال الدولي ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، يعكسان كذلك القيمة الاقتصادية المستدامة التي تحققها فعاليات الأعمال للإمارة.

وأضاف المري: «من أبرز إنجازات العام، الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، ما عزّز بشكل كبير قدرة دبي على استضافة الفعاليات الدولية، كما أكّدت جاهزيته لاستضافة الفعاليات الكبرى في مطلع عام 2026، القدرة على تنفيذ مشروعات ضخمة على نطاق واسع، مع الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير».

وتابع المري: «يعكس العدد القياسي للفعاليات، واتساع نطاق المشاركات الدولية في عام 2025، قوة دبي وجهة أعمال ديناميكية، ومركزاً عالمياً للأعمال والابتكار، وفي ظل بيئة عالمية سريعة التغيّر، تظل القدرة على التكيّف والتخطيط طويل الأمد أمراً أساسياً».

ووفقاً للنتائج التشغيلية، استضاف مركز دبي التجاري العالمي 134 فعالية ضمن «قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض» في عام 2025، مستقطباً 2.19 مليون مشارك، بنمو سنوي قدره 8%، وشهد هذا القطاع مشاركة دولية قوية، إذ استقطبت فعالياته نحو 951 ألف مشارك دولي، أي 43% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الجهات العارضة أكثر من 63 ألف جهة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، بينما وصلت نسبة الجهات العارضة العالمية التي قدِمت من خارج الدولة إلى 78%، ما يؤكد قدرة دبي على جذب كبرى الشركات العالمية الرائدة وصُنّاع القرار من مختلف القطاعات الرئيسة.

ونظّم «دبي التجاري العالمي» 14 معرضاً وفعالية رئيسة في عام 2025، استقطبت نحو 630 ألف مشارك، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق، بينما بلغ عدد المشاركين الدوليين 261 ألف مشارك، أي 41% من إجمالي الحضور، ووصل عدد الجهات العارضة في الفعاليات التي نظمها المركز إلى أكثر من 20 ألف جهة عارضة، 75% منها جهات دولية.

أما أبرز القطاعات أداءً في عام 2025، فقد حافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً، إذ شهد تنظيم 23 فعالية استقطبت نحو 436 ألف مشارك، ما يُمثّل 20% من إجمالي المشاركين في فعاليات «قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وحلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والتقنيات الناشئة في المرتبة الثانية، بمشاركة 341 ألف مشارك في 11 فعالية، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، فيما جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة عبر سبع فعاليات استقطبت 280 ألف مشارك.

بدوره، جاء قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة في المرتبة الرابعة بمشاركة 117 ألف مشارك، وشملت القطاعات الأخرى ذات الأداء المتميّز: قطاع البناء، وقطاع التجميل والعناية بالصحة، وقطاع الطاقة والبيئة، وقطاع السيارات، وقطاع السفر والسياحة، وقطاع الرياضة واللياقة البدنية.

وإلى جانب الفعاليات القائمة، تم إطلاق سبعة معارض جديدة في عام 2025، أسهمت في تنويع الأجندة، واستقطبت 30 ألف مشارك، و750 جهة عارضة.

أما أجندة المؤتمرات والفعاليات الدولية، فأشار «دبي التجاري العالمي» إلى استضافة 25 مؤتمراً في عام 2025، حضرها 62 ألف مشارك، وتضمنت 11 مؤتمراً جديداً استقطبت 12 ألف زائر، من أبرزها قمة الإعلام العربي، وقمة ومعرض الموارد البشرية، كما استضاف المركز 14 فعالية لمنظمات وجمعيات دولية حضرها 29 ألف مشارك.

مركز دبي للمعارض

واصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو»، خلال عام 2025، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من التوسعة، لترتفع المساحة الإجمالية المخصصة للمعارض إلى 140 ألف متر مربع، ومع تقدم المركز في مراحل التشغيل والتجهيز، استضاف 36 فعالية شارك فيها 319 ألف مشارك، كما استقطبت 10 معارض وثمانية مؤتمرات أُقيمت في المركز 130 ألف مشارك، و1800 جهة عارضة، ما يؤكد جاهزية المركز في ظل استمرار أعمال التوسعة.