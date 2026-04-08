خالد بن محمد يبحث الفرص الاستثمارية مع رئيس «نوبنك» البرازيلي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ديفيد فيليز، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «نوبنك» للخدمات المالية والمصرفية الرقمية، التي تتخذ من مدينة ساو باولو البرازيلية مقراً رئيساً لها.

وتناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها منظومة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات أمام المؤسسات المصرفية والمالية العالمية، لتوسيع نطاق عملياتها نحو الأسواق الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُعد مؤسسة «نوبنك»، التي تأسست في عام 2013، إحدى كبرى منصات الخدمات المالية الرقمية في العالم، حيث تُقدم خدماتها لنحو 131 مليون عميل في البرازيل والمكسيك وكولومبيا، وتسهم في قيادة تحول نوعي في القطاع من خلال توظيف البيانات والتقنيات لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

حضر اللقاء رئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، كما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة «نوبنك»، روبيرتو كامبوس نيتو، والرئيس المالي لشركة «نو القابضة» رئيس مجلس إدارة شركة «نو المكسيك»، جيليرمي لاغو.