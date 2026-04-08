طاولة مستديرة لدعم شركات الذهب والمجوهرات

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة، بمشاركة ما يزيد على 70 من قادة الشركات الأعضاء في مجموعة دبي للمجوهرات، بهدف متابعة أهم المستجدات، وتعزيز مرونة القطاع في ظل المتغيّرات الحالية.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأن طاولة النقاش شهدت حوارات تفاعلية تم خلالها رصد واقع العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بدبي، ومناقشة الحلول العملية للتحديات المُستجدة نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة.

وتم خلال اللقاء - بحضور المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله - استعراض الجهود الحثيثة لرعاية مصالح مجتمع الأعمال بشكل عام، ودعم الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل خاص، ما يسهم في رفع قدرة القطاع الخاص على التكيّف مع المتغيّرات، وتعزيز انسيابية الأعمال.

وتناولت حوارات الطاولة المستديرة، المُستجدات التي يشهدها قطاع الذهب والمجوهرات، حيث أشاد المشاركون بأهمية الدعم الحكومي الهادف إلى تعزيز جاهزية الشركات، ومرونتها التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية، كما تم بحث تطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على التكيّف مع المتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو، ويحافظ على تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال لوتاه: «يُشكّل قطاع الذهب والمجوهرات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد في دبي، ويحظى بأولوية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في تجارة وصناعة الذهب».

وأضاف: «انطلاقاً من النهج القائم على الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، نحرص على تطوير منظومة متكاملة تدعم سلاسة وكفاءة العمليات التجارية والتشغيلية».

ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال، لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفاعلة لدعم جاهزية القطاعات كافة لمواكبة المتغيّرات العالمية.