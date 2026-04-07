«المركزي» يمهل البنوك وشركات التأمين 90 يوماً للامتثال لنظام «التسويق الهاتفي»

أرسل المصرف المركزي، أمس، تعميماً إلى المنشآت المالية المرخصة في الدولة، من بنوك وشركات تأمين وشركات إعادة تأمين والمؤسسات المالية الأخرى، مرفقاً به نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية الذي أصدره «المركزي»، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة لضمان الامتثال للنظام مدتها 90 يوماً من تاريخ نفاذه.

ونشرت «الإمارات اليوم»، في 28 أكتوبر 2025، اعتزام المصرف المركزي إصدار نظام شامل مفصل لتسويق المنتجات والخدمات المصرفية عبر الهاتف.

وجاء في التعميم رقم 2032 / 2026 الذي أرسله «المركزي»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «يصدر المصرف المركزي بهذا الإشعار نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية»، مرفقاً نسخة من النظام.

وقال «المركزي»: «يهدف النظام إلى وضع إطار رقابي يحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب على المنشآت المالية المرخصة التزامها عند ممارسة نشاط التسويق عبر المكالمات الهاتفية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وحماية المتعاملين، وتعزيز ثقتهم، ومنع اتصالات التسويق عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها، لضمان عدم إزعاج المتعاملين وتجنب انتهاك خصوصيتهم».

وأضاف المركزي: «ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ فوراً عقب نشره، ولضمان الامتثال للنظام، يجب على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كل التدابير والترتيبات اللازمة للامتثال لأحكام النظام بالكامل خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذه»، كما طلب إحاطة مجلس إدارة المؤسسة المالية بمحتوى النظام في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبحسب أبرز ما جاء في النظام، أنه «يجب على المؤسسة المالية الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس إداراتها أو في حالات معينة من المصرف المركزي قبل إجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وأن يتم تدريب المسوّقين والتأكد من استيفائهم 15 ساعة على الأقل من التدريب، وضمان معرفتهم بشكل كافٍ جميع المنتجات والخدمات المعروضة».

وبحسب النظام: «يجب على المنشأة المالية تزويد المسوقين بقنوات عبر المكالمات الهاتفية المصرح بها، وتشمل أرقام الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني الرسمية والحسابات المصرف بها، كما يجب على المنشأة المالية المرخصة استخدام الاسم التجاري المسجل والكامل في التسويق عبر الهاتف، وأن تكون معلومات التعريف بهوية المتصل واضحة وغير مخفية».

كما جاء في النظام أنه «يجب على المنشأة المالية المرخصة الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المتعامل، وتطبيق عمليات صارمة للتحقق من العمر عند الحصول على الموافقة، للتأكد من استهداف الأفراد الذين بلغوا السن القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها».

وأكد «المركزي» في نظامه أنه يجب على المنشأة المالية المرخصة في جميع الأوقات التأكد من وصول المسوقين إلى سجل عدم الاتصال، لتجنب الاتصال بالمتعاملين المدرجين في القائمة، وعدم الاتصال بمتعامل اختار الانسحاب، أو رفض بأي شكل تلقي اتصالات عبر الهاتف، كما يجب إنهاء اتصالات التسويق فوراً وإيقافها بناء على طلب المتعامل.

وتضمن النظام بنوداً عن توقيت وتواتر التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بأن تكون فقط بين التاسعة صباحاً والسادسة مساء بتوقيت الدولة، إلى جانب تنظيم نظم الاتصال الآلي أو الذكاء الاصطناعي لإجراء التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن تطبيق تدابير أمنية صارمة وإجراءات وسياسات ونظم وضوابط لأمن تكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للمتعامل.

