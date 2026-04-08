«بيور هيلث»: توزيع 600 مليون درهم أرباحاً

أعلنت «بيور هيلث» القابضة، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، الذي عُقد في الثاني من أبريل 2026، ويعادل هذا التوزيع نحو 30% من صافي أرباح المجموعة، في خطوة تعكس أداءها المالي القوي، والتزامها الراسخ بتوفير عائدات مستدامة للمساهمين، وسيتم توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين بقيمة تبلغ نحو 300 مليون درهم لكل منهما، في موعد أقصاه الثاني من مايو 2026، و31 أغسطس 2026.