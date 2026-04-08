66مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2026

كشفت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن تسجيل السوق العقارية في الإمارة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخها، بعدما حققت المعاملات العقارية نمواً لافتاً بنسبة 160.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبحسب التقرير، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 66 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 25.31 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، عبر تنفيذ أكثر من 13 ألفاً و518 معاملة عقارية مقارنة بنحو 6896 معاملة خلال الربع الأول من 2025.

وأوضح التقرير أن معاملات البيع والشراء استحوذت على الحصة الكبرى من النشاط العقاري، مسجلة نمواً بنسبة 228.6% خلال الربع الأول 2026، لتصل قيمتها إلى 50.97 مليار درهم من خلال تنفيذ أكثر من 8940 معاملة، بزيادة بلغت 134% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 53.4% لتصل إلى 15.03 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 4578 معاملة، بنمو قدره 48.8% في عدد المعاملات على أساس سنوي.

وتصدرت «جزيرة الحديريات» قائمة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التصرفات العقارية مسجلة نحو 11.97 مليار درهم، تلتها «جزيرة الريم» بقيمة 9.45 مليارات درهم، ثم «جزيرة السعديات» بقيمة 8.8 مليارات درهم، فيما تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في «جزيرة ياس» حاجز 5.5 مليارات درهم.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، إن الأداء الاستثنائي الذي تشهده السوق العقارية في أبوظبي لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يعكس سوقاً قائمة على أسس راسخة من الطلب الفعلي والاستدامة، ويجسد بوضوح ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي.

وأظهرت مؤشرات السوق استمرار قوة الطلب عبر مختلف القطاعات العقارية، حيث حافظ نشاط التأجير على زخمه حتى شهر مارس، مع تسجيل مؤشر أسعار الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16% مقارنة بمارس 2025، في دلالة على استمرار الطلب من المشترين النهائيين والمستثمرين، وشهدت السوق توسعاً ملحوظاً في مشاريع التطوير العقاري المدعومة بخطط تطوير متنامية، إذ تم تسجيل 16 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الربع الأول 2026، بزيادة بلغت 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في أبوظبي بأكثر من 10 آلاف و272 وحدة خلال عام 2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 3.3%، مع توقعات باستمرار التوسع خلال عام 2027.

وسلّط التقرير الضوء على الأداء الاستثنائي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة استثمارات الأفراد 8.27 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو قدره 423% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.