«موانئ دبي العالمية» تستهدف 15% عائداً على رأس المال المستثمر

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إن استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وإيجاد قيمة مستمرة من خلال الانضباط في تخصيص رأس المال، والإتقان في العمليات التنفيذية، مع استهداف تحقيق عائد على رأس المال المستثمر بنسبة 15% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنها تركز على الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق الناشئة، كما تواصل الاستثمار في موانئ بلدان المنشأ والمقصد، بما يدعم نمو التجارة على المدى الطويل.

وأكدت «موانئ دبي العالمية» أنها تواصل ضمن أهدافها الاستراتيجية تطوير حلول سلاسل التوريد، وتقديمها إلى قاعدة أوسع من أصحاب البضائع، وتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية عبر قطاعات النقل الجوي، والبحري، والبري والسكك الحديدية، لخدمة أصحاب البضائع في مجموعة واسعة من الصناعات والأسواق، مع التركيز على الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق الناشئة.

وبيّنت أن تركيزها يتمحور حول تطوير قدراتها ضمن القطاعات الحالية، وتطوير حلول متخصصة ضمن قطاعات فرعية تلبي احتياجات المتعاملين التشغيلية والتنظيمية، وتواكب طبيعة نماذج أعمالهم.

وأكّدت المجموعة أنها تواصل الاستثمار في موانئ بلدان المنشأ والمقصد، بما يدعم نمو التجارة على المدى الطويل، ويُعزّز القيمة التي تقدمها للمتعاملين، ويشمل ذلك رفع الطاقة الاستيعابية في عدد من الموانئ الرئيسة عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وذكرت أنه إلى جانب دعم أصحاب البضائع، فإن المجموعة تدعم المتعاملين مع خطوط الشحن، من خلال استخدام السعة المتوافرة، ومبادرات الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن تطبيق الأتمتة بشكل انتقائي عند الحاجة، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأداء في مواقع التشغيل الأساسية، سواء عند المراسي أو الساحات.

وأفادت بأنها توفر حلولاً متكاملة لسلاسل التوريد، بما يُعزّز الكفاءة، ويُرسّخ مستويات أعلى من التنسيق والموثوقية لدى أصحاب البضائع، بفضل شبكتها العالمية وخبراتها وقدراتها الرقمية، بما في ذلك حلول أبراج التحكم، أي المنصات الرقمية المركزية. وتمتد عروضها لتشمل باقة متكاملة من الخدمات، من النقل والتخزين، إلى الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بما يُمكّن المتعاملين من نقل بضائعهم بكفاءة عبر نقاط اتصال متعددة وأسواق متنوعة.

وأوضحت أن منصاتها الرقمية توفر مستوى أعلى من الشفافية، وتدعم تنفيذ العمليات والتنسيق عبر مختلف مراحل السلسلة، بما يساعد المتعاملين على التعامل بفاعلية مع التعقيدات في المشهد التجاري، وخفض الكُلفة، وتحسين أداء سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أنها تتبنى نهجاً قائماً على الانضباط في توظيف رأس المال، وإتقان العمليات التنفيذية، لتحقيق النمو المستدام، وإيجاد قيمة مستدامة، وتستهدف تحقيق عائد بنسبة 15% على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط، من خلال الاستثمارات الانتقائية، وتحسين كفاءة تخصيص الأصول، وتقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد.

وأضافت «موانئ دبي العالمية» أنها مع التقدم في تنفيذ استراتيجيتها، واصلت تحسين العائدات، حيث ارتفع العائد على رأس المال المستثمر من 8.9 إلى 9.9% خلال العام، بفضل الانضباط في تخصيص رأس المال، وتحسّن الأداء التشغيلي، وتزايد مساهمة الخدمات الأعلى قيمة، ما يقربها من تحقيق مستهدفها البالغ 15% عائداً على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط.

وأشارت إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 24.7% على أساس سنوي، نتيجة تسارع النمو في الحلول اللوجستية المتكاملة، واستمرار توسع هذا القطاع، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس تركيزها على تعزيز قدراتها ضمن القطاعات الحالية، وتوسيع نطاق خدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية، ودعم أصحاب البضائع في ظل تطور أنماط التجارة والمتطلبات التنظيمية.