«دراغون أويل» تعلن عن كشف بترولي جديد

أعلنت شركة «دراغون أويل»، المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو)، والهيئة المصرية العامة للبترول، تحقيق كشف بترولي جديد من خلال حفر البئر الاستكشافية جنوب الوصل بمنطقة خليج السويس، وذلك ضمن جهود الشراكة لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأكدت نتائج تسجيلات القياسات البئرية وجود خزان بترولي ضمن تكوين الرديس السفلي، حيث تشير التقديرات إلى إضافة نحو ثمانية ملايين برميل زيت أصلي في المكامن.

كما أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر معدل إنتاج يبلغ أكثر من 2000 برميل زيت يومياً.