مساهمو "بروج" يوافقون على توزيعات أرباح بقيمة 4.85 مليارات درهم عن السنة المالية 2025

أكّدت "بروج بي إل سي"، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 7 أبريل، على توزيعات أرباح نهائية لعام 2025 بقيمة 4.85 مليارات درهم (1.32 مليار دولار)، بما يؤكد الأداء التشغيلي القوي للشركة وحجم مبيعاتها القياسي.

وبلغت قيمة الدفعة النهائية من توزيعات الأرباح النقدية المُعتمَدة من المساهمين لعام 2025 نحو 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار) (8.1 فلساً للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى 4.85 مليار درهم (1.32 مليار دولار) (16.2 فلساً للسهم). ومن المقرّر أن يتمّ توزيع الأرباح في 7 مايو 2026، أو قرب هذا التاريخ، على جميع المساهمين المسجلين يوم 17 أبريل 2026.

وباحتساب هذه التوزيعات، يصل إجمالي ما قامت "بروج بي إل سي" بتوزيعه إلى 17.96 مليار درهم (4.89 مليار دولار) منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أحد أكبر معدلات توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال هذه الفترة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس إدارة "بروج بي إل سي": "تستمر (بروج) في ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها الشركة الأكثر ربحية عالمياً في قطاع البولي أوليفين، مدعومةً بمركزها المالي القوي وصلابة نموذج أعمالها. واستناداً إلى ركائز القوة هذه، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال "بروج الدولية"، بما يدعم تحولها إلى شركة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، من خلال الجمع بين الريادة التكنولوجية ورفع كفاءة التكاليف وتوسيع نطاق عملياتها عبر أسواق رئيسة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا. وتساهم هذه الإمكانيات في تعزيز قوة وصلابة الشركة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع دورات السوق، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

وفي 31 مارس 2026، أعلنت "XRG" و"أو إم في" استكمال صفقات تأسيس "مجموعة بروج الدولية" بنجاح من خلال إدماج شركَتي "بروج بي إل سي" وبورياليس" واستحواذ المجموعة الجديدة على شركة "نوفا للكيماويات"، لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "حقّقت ’بروج‘ أداءً قوياً خلال عام 2025، مؤكدةً صلابة نموذج أعمالها في سوقٍ عالمي للبولي أوليفين يشهد متغيرات عديدة. وواصلنا تعزيز مكانة الشركة الريادية من خلال الكفاءة في إدارة التكاليف، والقدرة على تحقيق أداء مستقر عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ومع بداية مرحلة جديدة من النمو من خلال "بروج الدولية"، نواصل تركيزنا على تعزيز القيمة لمساهمينا من خلال توفير منتجات متخصصة وعالية الهامش، والحفاظ على علاوات سعرية قوية عبر محفظة أعمالنا."

ومن المتوقع أن يتزامن توقيت طرح العرض المقترح لتبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "بروج الدولية"، مع الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة الجديدة، بهدف خلق وتعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع أن يتمّ طرح عرض تبديل الأسهم في عام 2027، وذلك رهناً بظروف السوق وموافقة هيئة سوق المال في الإمارات. وحتى ذلك الحين، ستكون "بروج الدولية" مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم "بروج بي إل سي" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في "بروج بي إل سي" من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد والذي ستحافظ عليه "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.

"بروج 4"

حصلت "بروج بي إل سي"، بموجب اتفاقية جديدة مع "أدنوك" و"أو إم في" ("الاتفاقية")، على حق التشغيل الكامل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع "بروج 4"، ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة "بروج بي إل سي" خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل، وتخضع النتائج المالية لعوامل السوق والعوامل التشغيلية والتنظيمية.

مستجدّات السوق

تؤكّد "بروج بي إل سي" أنها تتابع التطورات الإقليمية الراهنة بشكل مستمر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، لضمان حماية كوادرها ومنشآتها واستمرارية عملياتها. وتسير العمليات حالياً بصورة طبيعية، مع حفاظ الشركة على صلابتها التشغيلية والمالية، ولم تشهد الشركة أي تأثير جوهري على الأعمال أو السيولة أو المركز المالي. كما تمّ تفعيل خطط استمرارية الأعمال المعتمدة، بدعم من الاستجابة السريعة والمهنية العالية لفرق العمل والشركاء. وستواصل "بروج" مراقبة المستجدّات، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.