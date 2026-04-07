منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار"، اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي.

اعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2025، في ظل تحقيق نتائج مالية قوية ونمو مستدام عبر مختلف القطاعات الاستثمارية، كما اعتمد المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بأنشطة الشركة.

وحضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وعبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد.