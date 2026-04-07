3.18 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

واصلت سوق العقارات في دبي زخمها اليومي، مع تسجيل صفقات قياسية لعقارات فاخرة، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار النمو في السوق وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.18 مليار درهم عبر تنفيذ 945 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 2.53 مليار درهم بعد تنفيذ 726 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، اليوم، بواقع 621 مبايعة لوحدات سكنية، و58 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 945.74 مليون درهم عبر تنفيذ 181 صفقة، موزعة بواقع 118 مبايعة لوحدات سكنية، و16 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.59 مليار درهم، من خلال 545 صفقة مقسمة على 503 مبايعة لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 186 معاملة بقيمة 413.89 مليون درهم، موزعة بواقع 106 معاملة لوحدات سكنية، و26 معاملة لمبانٍ، و54 معاملة لأراضٍ. بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 231.67 مليون درهم، بواقع 33 معاملة موزعة على 19 معاملة لوحدات سكنية، وأربع معاملات لمبانٍ، وعشر معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 79.69% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة اليوم، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 13.02%، والهبات نحو 7.29%..

وشهدت السوق العقارية في دبي، اليوم تنفيذ صفقات بيع لشقق سكنية فاخرة، تمثل أبرزها في بيع شقة سكنية على الخريطة بمشروع "أورلا إنفنتي" من أمنيات في منطقة نخلة جميرا، على مساحة 8391.72 قدم مربعة وبسعر 7797.8 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية جاوزت 65.43 مليون درهم.

كما تم إعادة بيع شقة سكنية في "فندق ومساكن بكارت دبي" في منطقة برج خليفة بقيمة 57.45 مليون درهم على مساحة 10058.85 قدماً مربعة وبسعر 5711.28 درهماً للقدم.