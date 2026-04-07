سهيل المزروعي: الإمارات وضعت آلية لمنع استغلال ارتفاع الوقود في رفع أسعار السلع

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، رداً على سؤال حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع، إن ما تقوم به إيران قد أثّر في الاقتصاد العالمي، كما أثّر في سلاسل الإمداد بشكل كامل.

وأشار خلال مقابلة مع برنامج "علوم الدار"، إلى أن السلع، قبل أن تصل إلى الإمارات، قد تتأثر بعوامل عديدة أخرى، ولكن رغم ذلك وضعنا آلية، لأول مرة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، تضمن عدم استغلال أي زيادة بأي طريقة.

وأوضح أن البضائع تُنقل بكميات كبيرة داخل حاويات، وأن تكلفة النقل تُعد جزءاً صغيراً من سلسلة قيمة هذه البضائع. وأضاف أنه يتم الآن الإعلان عن هذه النسبة حتى لا يستغلها الناقل أو التاجر في رفع الأسعار.