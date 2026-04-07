دبي للاستثمار و"جود" يوقعان اتفاقية جديدة لدعم وتنظيم المبادرات المجتمعية المستدامة

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، المنصة الرقمية الرسمية والموحدة في دبي، والهادفة لتنظيم وتوجيه التبرعات والمساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم التنمية المستدامة، تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

حضر توقيع الاتفاقية خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، ومحمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، ومروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بدعم المبادرات الاجتماعية المعتمدة وتعزيز الأثر المجتمعي، عبر اعتماد آليات مساهمة منظّمة وشفافة وموثوقة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون دبي للاستثمار مع "جود" لدعم المبادرات المجتمعية في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والرياضة والثقافة والفنون، بالإضافة إلى البيئة.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع نهج دبي للاستثمار في تعزيز دورها المجتمعي ودعم المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً.

وقال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، إن هذه الشراكة مع جود تعكس التزام دبي للاستثمار في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر طويل الأمد، في إطار مساهمات منظّمة وشفافة وهادفة، ومن خلال العمل عبر منصة موحّدة توجّه المساهمات إلى مبادرات معتمدة، تسعى المجموعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للاستمرار، بما يعكس دور دبي للاستثمار كشركة تؤدي دوراً مسؤولاً في المجتمع، وتدعم في الوقت نفسه الأولويات الاجتماعية والتنموية لإمارة دبي.

من جانبه، قال مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، إن هذا التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز ثقافة العطاء في دبي، عبر قنوات واضحة ومنظمة تضمن وصول المساهمات إلى وجهتها الصحيحة، ونحرص في "جود" على تمكين الأفراد والشركات من المساهمة في دعم المجتمع على نحو موثوق، عبر توجيه الدعم إلى مبادرات معتمدة تُحدث أثراً فعلياً وطويل الأمد، كما نسعى من خلال تعاوننا مع شركة دبي للاستثمار، إلى توسيع فرص المشاركة المجتمعية، ودعم مبادرات تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف المساهمة في تأسيس مجتمع أكثر ترابطاً وتمكيناً.

وأضاف: "تأتي هذه الجهود في إطار تشجيع المزيد من الجهات في القطاع الخاص على الانضمام والمساهمة الفاعلة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر استدامة، عبر توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو مبادرات مجتمعية تحقق أثراً ملموساً، ضمن منظومة قائمة على الشفافية والموثوقية في توجيه المساهمات، كما تسهم هذه الشراكات في بناء منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة، وتدعم أولويات التنمية الاجتماعية، وترسخ ثقافة العطاء.