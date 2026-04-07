"راكز" ترسخ مكانتها كوجهة لمجتمع الأعمال باستقطاب 100 وفد دولي خلال الربع الأول

تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ترسيخ موقعها مركزا محوريا للتواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مع استقبالها أكثر من 100 وفد دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالإمارة كوجهة واعدة للتوسع والاستثمار والتعاون التجاري.

ويأتي هذا الزخم في وقت تتجه فيه الشركات العالمية نحو الأسواق التي تتمتع بالمرونة والترابط اللوجستي، بما يدعم إستراتيجيات النمو المستدام.

وفي هذا السياق، تبرز "راكز" منصة ديناميكية لتعزيز الحوار الاقتصادي، حيث جمعت ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومؤسسات اقتصادية من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية ضمن المشهد الاقتصادي المتنامي في إمارة رأس الخيمة.

وضمّت الوفود ممثلين من عدة دول مثل أذربيجان وهونغ كونغ وإسبانيا وغواتيمالا وروسيا، حيث تم اطلاعهم على منظومة الأعمال المتكاملة التي تحتضنها "راكز" من خلال سلسلة من الجولات الميدانية شملت مناطقها الصناعية، مما أتاح لهم فرصة التعرف على البنية التحتية المتطورة والإمكانات التشغيلية التي تدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

وأتاحت هذه الزيارات منصة لتبادل الرؤى وبحث آفاق التعاون في قطاعات إستراتيجية، من بينها التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مع تزايد التوافق بين أولويات المستثمرين العالميين والفرص الاقتصادية التي توفرها رأس الخيمة.

ويأتي هذا التوجه امتداداً لجهود "راكز" المستمرة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الوفود المستضافة، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كحلقة وصل موثوقة لأصحاب المصلحة العالميين الساعين إلى الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أن استقبال الوفود الدولية يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال في رأس الخيمة وما توفره من مقومات استثمارية تنافسية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تُسهم في بناء جسور تعاون مستدامة، وتوفر أرضية صلبة لإطلاق شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.

وأشار إلى حرص "راكز" على توفير بيئة متكاملة تمكّن المستثمرين من استكشاف الفرص، والتواصل مع الشركاء المناسبين، والانطلاق بثقة نحو تحقيق أهدافهم التوسعية.

ومع استمرار تطور مشهد الأعمال العالمي، تؤكد "راكز" التزامها بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين ودعم الشركات في استكشاف فرص النمو، وبناء شراكات فعّالة، وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من رأس الخيمة.