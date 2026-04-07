محمد النعيمي: 30 ألف مزرعة مملوكة للمواطنين في الإمارات

كشف وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي ان عدد المزارع المملوكة للمواطنين في دولة الإمارات يبلغ نحو 30 ألف مزرعة، تتنوع بين الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني، في مؤشر واضح على تنامي القطاع الزراعي ودوره المتزايد في دعم منظومة الأمن الغذائي.

مزارع منتجة

وأوضح النعيمي لـ" الإمارات اليوم" على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل في مركز أدنيك بمدينة العين، بمشاركة واسعة من المزارعين والخبراء والمستثمرين والجهات المعنية، أن نسبة المزارع المنتجة المرتبطة بعقود توريد مع منافذ البيع تبلغ 10%، ويجري العمل لرفعها إلى 25% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتوسيع حضور المنتج المحلي.

وأشار إلى أن العمل جاري على تطوير إنتاج محاصيل جديدة ومتنوعة، من خلال استخدام البذور المحسنة والتقنيات الزراعية الحديثة، بهدف ضمان استدامة الإنتاج وتحقيق تنوع يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي.