"بيورهيلث" توزع أرباحًا بقيمة 600 مليون درهم عن عام 2025

أعلنت "بيورهيلث" القابضة، عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، الذي عقد مؤخراً.

ويعادل هذا التوزيع نحو 30% من صافي أرباح المجموعة، في خطوة تعكس أداءها المالي القوي والتزامها الراسخ بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.

وسيتم توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين بقيمة حوالي 300 مليون درهم لكل منهما، في موعد أقصاه 2 مايو 2026 و31 أغسطس 2026.

وسجّلت "بيور هيلث" إيرادات بلغت 27.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 16.1% لتصل إلى 4.8 مليار درهم.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 17.7% ليبلغ 2.0 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، بجانب التوسع الدولي المستمر، بما في ذلك استحواذ المجموعة على "هيلينيك للرعاية الصحية".

ويقع نحو 50% من قاعدة أصول المجموعة حالياً خارج دولة الإمارات، ما يعكس تطوّرها لتصبح مجموعة رعاية صحية دولية متنوعة ورائدة في القطاع.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إن عام 2025 كان حافلاً بالأداء القوي لدى بيورهيلث، ما يعكس متانة منصتها المتكاملة وقدرتها على التوسع، ومع استمرارها في التوسع عالمياً وتعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، تواصل المجموعة بناء منظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تُسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز نهج أكثر استباقية للصحة وطول العمر الصحي، بجانب تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمي المجموعة.