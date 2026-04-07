دبي.. بيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة بـ 65.4 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع شقة فاخرة على الخريطة بقيمة 65.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 8391.65 قدم مربعة، ما يعادل نحو 779.61 متراً مربعاً، بمتوسط سعر جاوز 7797.86 درهماً للقدم المربع.

وتقع الشقة، في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أورلا إنفنتي من أمنيات».

إلى ذلك، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، حتى الساعة 11.22 بتوقيت الإمارات، نحو 1.24 مليار درهم، فيما تجاوزت مبيعات العقارات نحو 1.12 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري، متجاهلة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال عام 2025، سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي مستويات نشاط غير مسبوقة، مدعوماً بتزايد إقبال أصحاب الثروات من مختلف دول العالم على الإمارة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية وتشريعية وضريبية جاذبة.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6668 صفقة لعقارات فاخرة بإجمالي قيمة بلغت نحو 143.8 مليار درهم مقارنة بـ 4735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات و45% في قيمتها.