«غرف دبي» تبحث تعزيز مرونة التجارة مع سلطنة عُمان

بحثت غرف دبي، أمس، سبل تعزيز مرونة التجارة البينية مع سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الغرف إلى ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة.

وعقد الوفد برئاسة مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، اجتماعاً مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة شمال الباطنة، بهدف تطوير آليات العمل الثنائي، لتعزيز وتطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وولاية صحار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء فرص نوعية للشركات وتعزيز نمو التبادل التجاري.

كما زار وفد الغرف ميناء صحار الصناعي، إضافة إلى مدينة صحار الصناعية (مدائن)، وتم خلال الزيارة بحث تعزيز انسيابية تدفق السلع والبضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد البينية، وتطوير التكامل اللوجستي بين دبي وولاية صحار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وقال لوتاه: «نحرص على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وتطوير العمل المشترك لتسهيل تدفق التجارة البينية، والارتقاء بالربط اللوجستي وتعزيز مرونة التبادل التجاري، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز الروابط الاقتصادية».

وتندرج الزيارة ضمن جهود غرف دبي الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي ودول العالم، وبناء مسارات نوعية للتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التكامل القطاعي، بما يعزز مرونة اقتصاد دبي وجاهزية وكفاءة القطاع الخاص لمواكبة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية.