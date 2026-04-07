«أراد» تواصل التطوير.. وتُطلق المرحلة الخامسة من «مسار 3»

أعلنت «أراد» للتطوير العقاري إطلاق مبيعات «حي ليان»، وهو المرحلة الخامسة من مجتمع «مسار 3» المتكامل في الشارقة، مشيرة إلى مباشرة عملية البيع على الخارطة لـ437 فيلا ومنزلاً ريفياً فاخراً.

وكشفت «أراد» أن مجتمع «مسار 3» بات أحد أكثر المجتمعات الحضرية مبيعاً على مستوى الإمارات، حيث بيعت أول مرحلتين تم إطلاقهما، في سبتمبر 2025، في غضون ساعات قليلة، بينما ستتم ترسية العقود الإنشائية للمراحل الست الأولى من «مسار 3»، بما فيها «حي ليان» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبحسب «أراد»، يضم «حي ليان» باقة مختارة من الفلل والمنازل الريفية من غرفتين وحتى خمس غرف نوم، مزودة بالتجهيزات القياسية للمنازل الذكية والأجهزة الكهربائية المنزلية الفاخرة، لافتة إلى أن «مسار 3» يضم محوراً مركزياً أخضر تنتشر فيه 100 ألف شجرة تربط ما بين أحيائه السكنية الثمانية المسوّرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أراد»، أحمد الخشيبي: «مازلنا نرى طلباً ثابتاً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على عقارات الشارقة، خصوصاً في (مسار)»، لافتاً إلى أن هذه العلامة التجارية المتفرّدة تعكس تنامي الطلب على التصاميم التي تركز على صحة وجودة الحياة، ضمن بيئات مستدامة تلائم احتياجات العائلات.

ولفتت «أراد» إلى أن قطاع العقارات في الشارقة شهد بداية قوية لعام 2026، حيث تم تسجيل 7299 تداولاً عقارياً بـ4.6 مليارات درهم خلال شهر رمضان، مقارنة بتداولات قيمتها 2.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025.