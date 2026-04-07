«داماك»: الإنشاءات وفق الجداول المعتمدة

أكدت شركة داماك العقارية مواصلتها تعزيز مكانتها الريادية في سوق دبي العقارية، بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 3.12 مليارات درهم، خلال مارس الماضي، عبر 1106 صفقات، لتتصدر قائمة المطورين من حيث حجم المعاملات، مشددة على أن أعمال الإنشاء في مختلف مشروعاتها تواصل التقدّم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بينما تسير عمليات التسليم كما هو مخطط لها.

وأفادت الشركة بأن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الزخم الذي حققته الشركة، خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المبيعة 3663 وحدة، ما يُعزّز دورها كمحرك رئيس للنمو في سوق دبي العقارية.

وقالت العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أميرة سجواني: «على الرغم من التحديات والتوترات السياسية في المنطقة، فإن سوق دبي العقارية تثبت مجدداً متانتها وأسسها الراسخة، وذلك من خلال مستويات الطلب القوية التي أكدتها الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن ثقة المستثمرين لاتزال مرتفعة، ما يُعزّز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم».

وبحسب «داماك»، تعكس بيانات مارس توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في المشروعات عالية الجودة، حيث يفضل المشترون المطورين الذين يمتلكون سجلاً قوياً في التسليم والإنجاز والانضباط المالي.

وأكدت «داماك» أنه مع تسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية حتى اليوم، ووجود نحو 55 ألف وحدة إضافية «قيد التنفيذ» ضمن خطط التطوير الحالية، فإن أعمال الإنشاء في مختلف مشروعات «داماك» تواصل التقدّم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بينما تسير عمليات التسليم كما هو مخطط لها، في تأكيد واضح على كفاءة التنفيذ، والتزام الشركة الراسخ بتسليم مشروعاتها في الوقت المحدد.

وأضافت أنه في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتأثيرها في توجهات المستثمرين، تواصل سوق دبي العقارية ترسيخ مكانتها سوقاً قائمةً على الاستقرار والأداء القوي والثقة طويلة الأمد، مشيرة إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي أظهرت تحقيق التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 251 مليار درهم بنمو 30% عن الفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية العقارية جاذبية واستقراراً على مستوى العالم.