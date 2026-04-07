1.47 مليار درهم تداولات الأسهم في جلسة بداية الأسبوع

بلغت تداولات أسهم أسواق المال في الدولة خلال جلسة أمس، (أولى جلسات الأسبوع)، أكثر من 1.47 مليار درهم، موزعة بواقع 660.08 مليون درهم في سوق دبي المالي و817 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 561.51 مليون سهم عبر تنفيذ 30 ألفاً و502 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.68 تريليونات درهم، موزعة بواقع 904.11 مليارات درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.782 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5448.07 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9625.19 نقطة.

وفي سوق دبي المالي، استحوذت أسهم ست شركات: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«الخليج للملاحة القابضة»، على 74.91% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 494.53 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «دبي المالي» ككل نحو 660.08 مليون درهم.

بدوره، تصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 346.47 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بـ51.77 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 35.98 مليون درهم.

وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» رابعاً بتداولات بلغت 24.92 مليون درهم، فيما جاء سهم «سالك» خامساً بسيولة بلغت نحو 21.82 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة القابضة» بتداولات بلغت 13.53 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 39.58 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 424.09 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 384.51 مليون درهم.

وشهدت تعاملات أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركتي «الخليج للملاحة القابضة»، و«الاتحاد العقارية» بقيمة 45.96 مليون درهم، موزعة بواقع 35.56 مليون درهم على 20.8 مليون سهم من أسهم «الخليج للملاحة»، و10.4 ملايين درهم على 14.65 مليون سهم من أسهم «الاتحاد العقارية».

وفي سوق أبوظبي، استحوذت أسهم خمس شركات: «ألفا ظبي القابضة»، و«العالمية القابضة»، و«الدار العقارية»، و«إي آند»، و«بنك أبوظبي التجاري»، على 42.68% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 348.71 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» ككل نحو 817 مليون درهم.

وتصدر سهم «ألفا ظبي القابضة» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 98.7 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بـ76.06 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» ثالثاً، بقيمة تداولات بلغت 69.55 مليون درهم. وحلّ سهم «إي آند» رابعاً، بتداولات بلغت 52.31 مليون درهم، فيما جاء سهم «بنك أبوظبي التجاري» خامساً، بسيولة بلغت نحو 52.06 مليون درهم.