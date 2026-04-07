أعمال البناء في «منتجع كيتورا» تسير وفقاً للخطة الموضوعة

كشفت علامة «كيتورا» الفاخرة، المطور العقاري المتخصص في المشروعات الفاخرة، عن حجز المستثمرين أربع فلل فاخرة مطلة على الواجهة البحرية، وأكثر من نصف الشقق الفاخرة في مشروع «ريتز كارلتون ريزيدنسز» ضمن «منتجع كيتورا»، أول منتجع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة اعتماد كاملة في مجال الاستجمام والرفاهية في دبي.

وأكدت «كيتورا»، في بيان، أمس، أن المنتجع، الذي يقع بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية، يواصل تقدّمه بخطى ثابتة، حيث تستمر أعمال البناء وفقاً للخطة الموضوعة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن المجمع السكني الفاخر المسوّر يضم 12 قصراً فخماً على ضفاف الخور، تبلغ مساحة كل منها 42 ألف قدم مربعة، وثمانية مبانٍ سكنية تضم 193 شقة (تم بيع 110 شقق منها)، وفندق «ريتز كارلتون بوتيك» من فئة خمس نجوم، فضلاً عن مركز صحي مستقل، ومرسى خاص لليخوت التي يصل طولها إلى 120 قدماً.

وأفادت «كيتورا» بأنه مع بقاء ثمانية قصور تراوح أسعارها بين 335 مليوناً و363 مليون درهم، فإنها تتوقع استمرار اهتمام المشترين الذين يطمح الكثير منهم إلى اتخاذ دبي موطناً له.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة «كيتورا» الفاخرة، طلال موفق القداح: «تدرك دبي أن هناك تحولاً واضحاً في كيفية تعريف وتقييم العقارات الفاخرة، حيث يسأل المشترون الآن عمّا إذا كان المنزل سيحسن صحتهم، ويعزز نومهم، ويرفع معنوياتهم، ويدعم رفاهية الأسرة، ويُعزّز ارتباطهم بالطبيعة».

وأضاف: «لطالما خرجت سوق العقارات الفاخرة في دبي من فترات عدم الاستقرار بزخم متجدد، إذ نشهد استمرار تدفق رؤوس الأموال من أصحاب الثروات الكبيرة من المشترين الدوليين، لاسيما أولئك الذين يبحثون عن عقارات تمليك حر مدعومة بعلامة تجارية عالمية مرموقة في قطاع الضيافة».

وأظهر استطلاع حديث أجرته علامة «كيتورا» لوسطاء العقارات في دبي، أن أغلبية المستثمرين العالميين في العقارات الفاخرة يرغبون في السكن في المدينة، وليس مجرد امتلاك عقار. كما كشف الاستطلاع أن جودة نمط الحياة والصحة والرفاهية من العوامل الرئيسة التي تؤثر في قرارات شراء العقارات الفاخرة.

وبحسب «كيتورا»، يضم المنتجع ممشى على الواجهة البحرية يمتد لأكثر من 550 متراً، ومساحات خضراء تبلغ 80 ألف متر مربع، بينما تجذب غابات المانغروف في المحمية المجاورة أكثر من 20 ألف طائر من 67 نوعاً، بما في ذلك طائر الفلامنغو الشهير.