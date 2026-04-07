عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات جاوزت 4.41 مليارات درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع الجديد بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 4.41 مليارات درهم عبر تنفيذ 1101 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 3.21 مليارات درهم بعد تنفيذ 845 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 701 مبايعة لوحدات سكنية، و76 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.44 مليار درهم عبر تنفيذ 227 صفقة، موزعة بواقع 135 مبايعة لوحدات سكنية، و24 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.77 مليار درهم، من خلال 618 صفقة مقسمة على 566 مبايعة لوحدات سكنية، و52 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 227 معاملة بقيمة 733.62 مليون درهم، موزعة بواقع 135 معاملة لوحدات سكنية، و34 معاملة لمبانٍ، و58 معاملة لأراضٍ. بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 468.8 مليون درهم، بواقع 29 معاملة موزعة على 20 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وسبع معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 72.62% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 16.7%، والهبات نحو 10.67%.

وتُمثّل هذه الأرقام انطلاقة قوية لسوق العقارات في دبي، منذ بداية الشهر الجاري، حيث سجلت المبيعات العقارية خلال أول أربعة أيام عمل من أبريل ما يزيد على 11 مليار درهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 16.24 مليار درهم.

يُذكر أن سوق دبي العقارية أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.