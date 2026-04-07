تسليم «عزيزي فينيس» بحلول 2027

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري تحقيق نقلة نوعية في الأعمال الإنشائية لمشروعها «عزيزي فينيس» في منطقة «دبي الجنوب»، الذي يمتد على ضفاف بحيرة كريستالية صالحة للسباحة، وذلك عقب استكمال مرحلة إنشائية كبرى، بالتعاون مع شركة «دوكا»، المورد العالمي المتخصص في أنظمة القوالب والسقالات، متوقعة تسليم المشروع بحلول عام 2027.

وأوضحت «عزيزي» أن الأبراج متوسطة الارتفاع في المشروع، التي تراوح بين 10 و22 طابقاً، تطلبت منهجية تنفيذ ترتكز على السرعة وضخامة النطاق التشغيلي، وإدارة العمل المتزامن عبر مبانٍ عدة، مشيرة إلى أنها اختارت شركة «دوكا» لقدرتها على تنظيم العمليات بسرعة، والحفاظ على وتيرة بناء متسقة عبر مختلف أجزاء المخطط الرئيس.

وأكدت «عزيزي» أن أنظمة «دوكا» أسهمت في تسريع تقدّم الهياكل الرأسية للأبراج لتسبق المراحل الأخرى، ما قلص مدة تنفيذ الطابق الواحد إلى نحو ستة أيام. كما أسهم نموذج التسليم المرحلي في الوقت المناسب في ضمان تدفق المواد عبر الموقع الواسع دون ازدحام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة عزيزي»، فرهاد عزيزي: «مشروع (عزيزي فينيس) ليس مشروعاً تقليدياً، بل هو مدينة متكاملة. وفي ظل هذا النطاق التشغيلي الهائل، فإن أي توفير في الوقت، مهما كان محدوداً، يحقق نتائج تراكمية ملموسة تنعكس على الجدول الزمني للمخطط العام بأكمله»، مؤكداً أن قدرة «دوكا» على إدارة عشرات المشروعات الإنشائية ميزة حاسمة في إنجاز مشروع بهذا الحجم.

يذكر أن مشروع «عزيزي فينيس» يقع قرب مطار آل مكتوم الدولي، ويضم 30 ألف وحدة سكنية، وبحيرة كريستالية واسعة، وجادة تجارية فاخرة، إضافة إلى دار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم.