متاجر تجزئة تتوسع بمنافذ جديدة في الدولة مدعومة بزيادة الطلب

أفاد مسؤولون في متاجر تجزئة وتعاونيات بأنهم يعتزمون التوسع بمنافذ جديدة في أسواق الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة زيادة الطلب في قطاع تجارة التجزئة، وتلبية النمو العمراني والعقاري في الدولة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم مستمرون في الاستعدادات والتجهيزات للتوسعات الجديدة، وسط الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، كما أكدوا أنه لم يتم رصد أي متغيرات في الأسواق تتطلب تعديل خطط التوسع.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن إدارة التعاونية تعمل على تنفيذ خطط توسعات لمنافذ جديدة لها في أسواق دبي، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التوسعات تواكب نمو الطلب في قطاع تجارة التجزئة، وتلبية متطلبات النمو العمراني والعقاري في الأسواق المحلية.

وأكد أنه لا يوجد أي متغيرات في خطط التوسعات المقررة للتعاونية، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي عوامل تؤدي إلى إحداث تغيير في تلك الخطط مع استمرار الطلب في قطاع تجارة التجزئة، ولفت إلى أن التوسعات الجديدة التي يتم العمل عليها، سيتم الإعلان عنها بشكل أكثر تفصيلاً، خلال فترات لاحقة عند إنجازها.

بدوره، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن المجموعة تعمل حالياً على إنجاز خطط لتوسعات بمنافذ جديدة لها في أسواق الإمارات، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي متغيرات تؤدي إلى تعديل أو تغيير خطط التوسعات المقررة للمجموعة في أسواق تجارة التجزئة.

وأوضح أن المجموعة تعتزم التوسع بما يراوح بين سبعة و10 منافذ جديدة لها في أسواق الدولة، قبل نهاية العام الجاري لتضاف إلى مجموعة منافذها والتي تصل حالياً إلى 126 منفذاً في مختلف أنحاء الإمارات.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية لم تؤثر في النمو الكبير في الطلب بقطاع تجارة التجزئة في الإمارات، الذي يؤشر إلى مدى استمرار وزخم النشاط الاقتصادي في الدولة، وهو ما يدعم خطط المجموعة في الاستمرار بالتوسع بمنافذها والتي ستشمل إمارات الدولة المختلفة، لمواكبة نمو الطلب بقطاع تجارة التجزئة.

من جهته، اعتبر مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن التوسع في إنجاز منافذ جديدة للمؤسسات العاملة في قطاع تجارة التجزئة، يعد من السياسات المهمة التي تلبي احتياجات نمو الطلب في القطاع خلال الفترة الحالية.

وقال إن التعاونية تعتزم التوسع بمنافذ جديدة خلال الفترة المقبلة تعمل من خلالها على تلبية الطلب في العديد من المناطق العمرانية، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية بقطاع تجارة التجزئة تثبت استمرار نمو الطلب، إضافة إلى الوفرة والتنوع الكبيرين في البضائع المتداولة في الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد مدير المشتريات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، أن قطاع تجارة التجزئة يشهد خلال الفترة الحالية نمواً لافتاً في الطلب، وهو ما يدعم بدوره إنجاز المزيد من خطط التوسعات وعدم تغييرها، مع عدم وجود أي مبررات أو عوامل تدعو إلى تغيير خطط التوسع.

وقال إن استمرار النمو القوي في قطاع تجارة التجزئة والتوجه للتوسع بفروع جديدة من قبل المؤسسات العاملة في الأسواق، مؤشر على مدى متانة وقوة الأنشطة الاقتصادية، وما تشهده من مرونة وزخم مستمر بقطاعات الأعمال المختلفة.

علامة قوية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن توجّه منافذ بيع عدة، خاصة بتجارة التجزئة، للتوسع بفروع جديدة لها في مختلف أسواق الدولة، يعد من العلامات القوية التي تؤشر إلى مدى قوة ونمو القطاع وزيادة معدلات التنافسية بين المنافذ في الحصول على حصص سوقية جديدة، وأضاف أن النمو العمراني والمشروعات العقارية الجديدة في أنحاء الدولة تعد من العوامل المهمة التي تدعم نمو منافذ تجارة التجزئة، وذلك لتلبية متطلبات سكان المشروعات الجديدة.