«موانئ نواتوم» تتسلم 9 رافعات بمحطة سفاجا في مصر

أعلنت «موانئ نواتوم»، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل الموانئ الدولية، عن وصول ثلاث رافعات رصيف، وست رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض بسفاجا في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الرئيسة تأتي قبيل الافتتاح المرتقب، في وقت لاحق من هذا العام، لهذا المنفذ البحري التجاري الرئيس الجديد على البحر الأحمر في منطقة صعيد مصر.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم بنجاح تسليم الرافعات من فئة «سوبر بوست باناماكس»، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي» العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، بعد شحنها بحراً من الصين، ما يمهد لبدء الأنشطة التشغيلية المرحلية في «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسة.

وتتمتع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية، فيما تم تجهيز المحطة لمناولة الحاويات، والبضائع العامة والسائلة والجافة وبضائع الدحرجة، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والدولية من خلال توفير مستويات إنتاجية عالية.